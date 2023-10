Drei Bombendrohungen: Kriminalpolizei ermittelt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Drohmails gegen Schulen im Südwesten gab es bereits am Montag. Zunächst war ebenfalls in Karlsruhe gegen 7.45 Uhr die Polizei alarmiert worden, als an einer Gemeinschaftsschule eine Mail »mit bedrohlichem Inhalt« entdeckt worden war. Die Polizei rückte mit starken Kräften an und durchsuchte auch mithilfe von Spürhunden die Schulgebäude. Verdächtige Gegenstände oder andere Hinweise auf eine Gefahrenlage seien nicht gefunden worden.

In Mannheim war die Polizei ebenfalls am Montag gegen 8.00 Uhr von einer Gemeinschaftsschule verständigt worden, die ebenfalls eine Drohung per Mail erhalten hatte. Man habe sofort einen Stab einberufen, sich dann aber nach Sichtung der Fakten gegen einen Einsatz in der Schule und gegen eine Räumung entschieden, wie ein Polizeisprecher sagte.

Bundesweit hatten Bombendrohungen an Schulen die vergangenen Tage Polizeieinsätze ausgelöst. Die Hintergründe sind bislang unklar.