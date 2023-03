Aktuell Land

»Dragon« mit Studierenden-Experimenten an ISS angekommen

Mit Experimenten von Studierenden aus Stuttgart, München und Hannover sowie Versorgungsnachschub an Bord ist ein »Dragon«-Frachter an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Der unbemannte Frachter der privaten Raumfahrtfirma SpaceX von Elon Musk dockte am Donnerstag an der ISS an, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten. Am Dienstag war der »Dragon« am Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet.