Dottergelbe Rose »Spotlight« wird zur »Goldenen Rose« gekürt

Eine gelbe Rosenschönheit mit dem passenden Namen »Spotlight« (etwa: Scheinwerferlicht) hat den Titel der »Goldenen Rose von Baden-Baden« gewonnen. Die dottergelbe Beetrose gewann mit 74 von möglichen 100 Punkten - »es war ein knappes Rennen«, sagte am Dienstag Markus Brunsing, Leiter des Fachgebiets Park und Garten der Stadt. »Spotlight« sei sehr reich und in Büscheln blühend. »Je mehr sie aufblüht, desto mehr geht die Farbe in Richtung cremegelb«, sagte Brunsing. Dadurch ergebe sich ein wunderschönes Farbenspiel.