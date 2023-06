Aktuell Land

Dorffest nach Randalen von Jugendlichen abgebrochen

Pöbelei, Schlägerei und Diebstahl: Das Dunninger Dorffest (Landkreis Rottweil) ist frühzeitig abgebrochen worden, weil eine Gruppe Jugendlicher dort randalierte. Die jungen Männer im Alter von 15 bis 16 Jahren kamen schon mit aggressiver Grundstimmung zum Fest, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dort provozierten sie in der Nacht zum Sonntag so sehr, dass es zu mehreren Handgreiflichkeiten kam. Fünf Menschen wurden verletzt.