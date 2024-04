Aktuell Land

Doppelmord-Prozess: Plädoyer der Staatsanwaltschaft vertagt

Im Prozess um den Doppelmord an einem Paar in Altenstadt (Landkreis Neu-Ulm) hat das Landgericht in Memmingen das ursprünglich für Dienstag geplante Plädoyer der Staatsanwaltschaft verschoben. Grund dafür ist laut eines Gerichtssprechers, dass die Tochter der Getöteten beantragte, auch zivilrechtliche Maßnahmen in dem Strafverfahren zu behandeln. Dieser Antrag werde nun geprüft.