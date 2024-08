Dobermann tötet Hund und verletzt dessen Halterin

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Dobermann hat im Enzkreis einen anderen Hund durch Bisse getötet und dessen Halterin im Gesicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ließ die Halterin des Dobermanns ihren Hund am Freitag in einem Waldgebiet in Eisingen frei laufen.

Als der Dobermann den Pekinesen - eine chinesische Hunderasse - angriff, nahm dessen 49 Jahre alte Halterin ihn den Angaben zufolge auf den Arm. Durch die Bisse sei ihr Hund tödlich verletzt worden. Die Frau kam mit Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus und wurde stationär behandelt, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei ermittelte wegen fahrlässiger Körperverletzung.