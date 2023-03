Bitte aktivieren Sie Javascript

»Also mir hat’s gut gefallen«, sagte Stümer Lucas Höler grinsend über die außergewöhnliche und prickelnde Atmosphäre in der Arena des italienischen Fußball-Rekordmeisters bei der Partie am Donnerstagabend. Das sei »mal etwas anderes« gewesen, fand der 28-Jährige. »Sehr, sehr laut« sei es auch gewesen, sagte Höler weiter. Er hätte aber nichts dagegen, wenn das künftig öfter so wäre.

