Ditzingen: Trumpf investiert in Bauprojekte am Firmensitz

Der Maschinenbauer Trumpf investiert bis 2027 nach eigenen Angaben rund 380 Millionen Euro in Baumaßnahmen am Firmensitz in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg). Das sei ein Bekenntnis zum Standort sowie dem Großraum Stuttgart, sagte die Vorstandsvorsitzende Nicola Leibinger-Kammüller der »Stuttgarter Zeitung« und den »Stuttgarter Nachrichten« (Mittwoch).