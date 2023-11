Discounter-Überfälle: zwei weitere Verdächtige ermittelt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Jüngere soll an beiden Raubüberfällen in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) beteiligt gewesen sein, auch er sitzt laut Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Dem 18-Jährigen werde vorgeworfen, beim zweiten Überfall dabei gewesen zu sein. Er sei am Mittwoch vergangener Woche an seiner Arbeitsstelle vorläufig festgenommen worden. Sein Haftbefehl wurde nach einem Geständnis aber gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, wie es weiter hieß.

Die Jugendlichen und jungen Männer sollen an zwei Tagen mit vorgehaltenen Schusswaffen Discounter-Filialen überfallen haben. Dabei sollen sie im Kassenbereich Personal und Kunden bedroht und Kunden aufgefordert haben, sich auf den Boden zu legen.

PM Sta und Pol