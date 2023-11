Aktuell Land

Discounter-Überfälle: 17- und 19-Jähriger in U-Haft

Nach Raubüberfällen auf Discounter-Filialen mit mehreren Tausend Euro Beute sitzen ein 17-jähriger und ein 19-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Sie sollen an zwei Tagen in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) mit vorgehaltenen Schusswaffen Discounter-Filialen überfallen haben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit. Dabei sollen sie im Kassenbereich Personal und Kunden bedroht und Kunden aufgefordert haben, sich auf den Boden zu legen.