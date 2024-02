Aktuell Land

Diebe stehlen Schafzäune

Den kompletten Zaun einer Schafherde haben unbekannte Diebe bei Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gestohlen. Trotz des fehlenden Zauns blieben die Schafe an Ort und Stelle, kein einziges Tier sei nach dem Diebstahl am Wochenende weggelaufen, teilte die Polizei am Montag mit. Neben gut einem Dutzend 50 Meter langen Netzen ließen die Diebe auch zwei Eckpfosten und ein Stromgerät samt Batterie mitgehen. Dabei entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.