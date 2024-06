Aktuell Land

Diebe klauen Eierautomaten in Neu-Ulm

Unbekannte haben in Neu-Ulm einen Eierautomaten geklaut. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Diebe den Automaten im Stadtteil Finningen mit einem Fahrzeug abtransportiert haben müssen, wie eine Polizeisprecherin sagte. In dem Automaten seien noch Eier sowie Bargeld gewesen. Die genauen Hintergründe zu der Tat in der Nacht zu Donnerstag waren zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.