Aktuell Land

Dieb stiehlt in Grabstein eingelassene Eheringe

Ein Dieb hat auf einem Friedhof in Ehrstädt (Rhein-Neckar-Kreis) zwei goldene Eheringe von einem Grabstein gestohlen. Die Ringe waren in den Stein eingelassen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Täter hatte sie demnach mit einem bislang unbekannten Werkzeug herausgebrochen und das Grabmal dabei beschädigt.