Diane Kruger fühlt sich im Ski-Anzug am selbstbewusstesten

Bei ihrem ersten »Golden Globes«-Look hingegen habe sie danebengegriffen, so Kruger. »Da sah ich wirklich aus wie Jeannie in a Bottle («Bezaubernde Jeannie»). Ich weiß nicht, was ich gedacht habe«, so die Hollywood-Schauspielerin, die im niedersächsischen Algermissen geboren wurde und aufwuchs. Bei Fehlgriffen sei es so: »Zu dem Zeitpunkt, wo ich es angezogen habe, fand ich nicht, dass ich mich vertan habe.« Man merke so etwas immer erst ein paar Jahre oder Wochen später.

