Diakonie will Kinderverschickung detailliert aufarbeiten

Die Diakonie will die Verschickung von Kindern in sogenannte Kinderkurheime mithilfe eines Gutachtens detailliert aufarbeiten. Das teilte die Diakonie Württemberg am Freitag in Stuttgart mit. »Die Diakonie Württemberg ist sich ihrer Verantwortung für erlittenes Leid im Rahmen der Praxis der Kinderverschickung bewusst und bekennt sich öffentlich dazu«, sagte Kornelius Knapp, Vorstand für Sozialpolitik bei der Diakonie.