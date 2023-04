Aktuell Land

DHB-Pokal der Frauen: Bietigheim und Bensheim im Finale

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim sind dem dritten Pokalsieg in Folge einen Schritt nähergekommen. Die Bietigheimerinnen setzten sich am Samstag gegen die TuS Metzingen deutlich mit 39:29 (21:14) durch. Der Bundesliga-Tabellenführer wurde seiner Favoritenrolle vor 2768 Zuschauern in der Stuttgarter Porsche-Arena früh gerecht.