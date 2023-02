Aktuell Land

DGB fordert bessere Information über Ausbildung

Der Deutsche Gewerkschaftsbund mahnt eine bessere Information junger Schulabgänger über die berufliche Ausbildung an. Ohne eine hochwertige Berufsorientierung und eine intensive Berufsberatung hätten es junge Menschen schwerer, in eine passende Ausbildung zu kommen, teilte Bezirksjugendsekretärin Leonie Knoll am Mittwoch in Stuttgart mit. Angesichts des schleichenden Bedeutungsverlustes der dualen Berufsausbildung in den vergangenen Jahren sei hier dringender Handlungsbedarf gegeben.