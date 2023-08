Aktuell Land

DFB-Team ohne Ginter: Streich bedauert Entscheidung

Coach Christian Streich vom SC Freiburg fühlt mit seinem vorerst nicht mehr für die Fußball-Nationalmannschaft nominierten Verteidiger Matthias Ginter, macht Bundestrainer Hansi Flick aber keinen Vorwurf. »Für Gindes ist das schade. Da ist man traurig und wütend, aber es geht immer um den Umgang damit«, sagte Streich am Donnerstag. Zuvor war bekannt geworden, dass Ginter nicht im Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Testspiele gegen Japan am 9. September und gegen Frankreich am 12. September steht.