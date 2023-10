Aktuell Land

DFB sperrt Sandhausen-Präsident Machmeier für vier Spiele

Präsident Jürgen Machmeier vom SV Sandhausen ist wegen unsportlichen Verhaltens mit einem Innenraumverbot für vier Spiele in der 3. Fußball-Liga belegt worden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mit. Nach Abpfiff der Partie gegen den SSV Ulm (1:2) soll Machmeier Schiedsrichter Florian Exner bewusst mit der Brust gegen dessen Brust gerempelt und den Schiedsrichterassistenten Jonah Besong »absichtlich leicht mit der Hüfte gegen den Bauchbereich« gestoßen haben. Zudem erhielt Machmeier eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro.