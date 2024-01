Aktuell Land

DFB sperrt Mannheims Karbstein für eine Partie

Malte Karbstein vom SV Waldhof Mannheim ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes für eine Drittliga-Partie gesperrt worden. Das teilte der DFB am Montag mit. Der 25-Jährige war am vergangenen Freitag in der Partie beim Halleschen FC (1:4) nach einem Foulspiel in der 83. Minute mit der Roten Karte vom Platz gestellt worden. Spieler und Verein haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.