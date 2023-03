Deutschlands längster Charthit ist von Ludwigshafener Rapper

Bitte aktivieren Sie Javascript

Top 5 der am häufigsten platzierten Songs der Offiziellen Deutschen Charts (Stand 10.3.2023; Quelle: GfK Entertainment) 01: »Roller« von Apache 207, 162 Wochen, Höchstplatzierung: 1 02: »Last Christmas« von Wham!, 161 Wochen, höchster Platz: 1 03: »Another Love« von Tom Odell, 161 Wochen, höchster Platz: 9 04: »Blinding Lights«, von The Weeknd, 140 Wochen, höchster Platz: 1 05: »Wonderful Dream (Holidays Are Coming)« von Melanie Thornton, 135 Wochen, höchste Platzierung: 3 Apache 207 - »Roller« Charts: Apache 207 - »Roller« Charts: Udo Lindenberg & Apache 207 - »Komet« © dpa-infocom, dpa:230313-99-931259/2