»Deutschland-Pakt«: Kretschmann begrüßt Vorstoß von Scholz

Der baden-württembergische Regierungschef Winfried Kretschmann hat den Vorstoß von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für den »Deutschland-Pakt« begrüßt. »Mehr Tempo beim Bürokratieabbau und ein klarer Fokus auf Zukunftsinvestitionen - das sind auch für Baden-Württemberg die beiden zentralen Aufgaben der kommenden Monate«, erklärte der Grünen-Politiker am Mittwoch, wie das Staatsministerium auf Anfrage in Stuttgart mitteilte. »Insofern ist es gut und richtig, wenn hier alle Ebenen an einem Strang ziehen und der Bund sich zu diesen Aufgaben ebenfalls klar bekennt.«