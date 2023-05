Aktuell Land

Deutsches Springreiter-Quartett beim Nationenpreis Zweiter

Die deutschen Springreiter haben beim Nationenpreis des Europäischen Reiterverbandes in Mannheim den zweiten Platz belegt. Der Sieg beim Maimarkt-Turnier ging am Sonntag nach zwei Umläufen an die Equipe der Niederlande. Das Podest wurde komplettiert vom spanischen Quartett. Zu einer Entscheidung im Stechen kam es auf dem 465 Meter langen Parcours nicht.