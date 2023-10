Aktuell Land

Deutscher Wetterdienst warnt vor Dauerregen im Schwarzwald

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart hat für den Freitag Dauerregen im Schwarzwald angekündigt. In Gebieten mit Windstau, wo Wolken nur schwer weiterziehen, können in 36 Stunden bis zu 70 Liter pro Quadratmeter fallen, wie es in einer Mitteilung von Donnerstag heißt.