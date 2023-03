Aktuell Land

Deutscher Solarpionier Adolf Goetzberger gestorben

Der deutsche Solarpionier Adolf Goetzberger ist tot. Er gründete 1981 das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg. Der in München geborene Forscher starb am 24. Februar im Alter von 94 Jahren, wie das ISE am Mittwoch bekanntgab.