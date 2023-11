Aktuell Land

»Deutscher Forrest Gump« meistert US-Tour: Schluss-Marathon

Der deutsche Extremsportler Jonas Deichmann hat innerhalb von vier Monaten die USA zweimal durchquert: von New York nach Los Angeles mit dem Fahrrad - und zurück zu Fuß. Nach seiner Ankunft in New York am Samstag lief der 36-Jährige, der als »deutscher Forrest Gump« bekannt geworden ist, am Sonntag noch beim Marathon in New York mit - sein »Auskühlungslauf«, wie er auf Instagram schrieb.