Deutsche Radprofis starten bei Meisterschaft im Schwarzwald

Die deutschen Rad-Topstars um Lennard Kämna und Titelverteidiger Nils Politt starten zum Wochenende im Schwarzwald bei der deutschen Straßenrad-Meisterschaft. Bei dem am Freitag beginnenden Einzelzeitfahren will Kämna seinen Erfolg aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen. Auf den 215 Kilometern Strecke am Sonntag gelten Politt, Emanuel Buchmann und Simon Geschke als Favoriten auf das Meistertrikot. Der Start ist um 11.30 Uhr in Donaueschingen. Nach fünf Stunden werden die Profis im Ziel in Bad Dürrheim erwartet. Vor allem das deutsche Top-Team Bora-hansgrohe dominierte bis auf wenige Ausnahmen in den vergangenen Jahren bei Straßenmeistertiteln.