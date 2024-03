Aktuell Land

Deutlich weniger Schweine in Baden-Württemberg

Die landwirtschaftlichen Betriebe im Südwesten halten immer weniger Schweine. Im vergangenen Jahr lebten 1,29 Millionen Schweine in den Ställen im Land - und damit rund 380.000 oder mehr als ein Fünftel weniger als noch 2020, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Der Schweinebestand in Baden-Württemberg sank damit schneller als in Deutschland insgesamt. Die Zahl der schweinehaltenden Betriebe ging im selben Zeitraum um 14,5 Prozent auf 3430 zurück.