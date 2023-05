Derbysieger Sammarco kommt zum Iffezheimer Frühjahrs-Meeting

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der von Peter Schiergen in Köln trainierte Sammarco bestreitet am Sonntag unter Jockey Adrie de Vries den mit 70.000 Euro dotierten Großen Preises der Badischen Wirtschaft. Dabei wird er unter anderem auf den Aufsteiger der Szene, den Hengst Assistent (Lukas Delozier), und Mendocino (Rene Piechulek), 2022 Sieger des Großen Preises von Baden, treffen.

Die 45. Badener Meile am Eröffnungstag ist der Wettbewerb der deutschen 1600-Meter-Pferde. Favorit ist Vorjahressieger Best Lightning (Martin Seidl) aus dem Kölner Rennstall von Trainer Andreas Suborics. Derby-Kandidaten für das diesjährige Deutsche Derby, ausgetragen am ersten Juli-Sonntag in Hamburg, proben am Samstag im Derby-Trial. Hier ist Winterfavorit Fantastic Moon (Rene Piechulek), trainiert von Sarah Steinberg in München, das am meisten gewettete Pferd.

In 28 Rennen des Frühjahrs-Meetings werden einschließlich Prämien rund 560.000 Euro an die Besitzer und Züchter der bestplatzierten Pferde ausgeschüttet.

Frühjahrsmeeting