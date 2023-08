Aktuell Land

»Der Markt ruft«: Apfelernte am Bodensee gestartet

Am Bodensee und in Oberschwaben hat die Apfelernte begonnen. »Das Wetter hat den Äpfeln am Bodensee nicht geschadet. Wir erwarten eine mengenmäßig und qualitativ gute Ernte«, teilte die Marketinggesellschaft Obst vom Bodensee am Dienstag mit. Schätzungen zur Ernte und Marktprognosen will sie zur offiziellen Eröffnung der Bodensee-Apfelsaison am Mittwoch kommender Woche in der Gemeinde Nonnenhorn mitteilen, zu der auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erwartet wird.