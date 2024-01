Aktuell Land

Demo-Zug mit rund 100 Pferden und 60 Kutschen in Stuttgart

Bei einer Demonstration in Stuttgart sind am Sonntag Reiter, Pferdehalter und Züchter auf die Straße gegangen, um die Forderungen der Landwirte zu unterstützen. Rund 100 Pferde und 60 Kutschen seien am Mittag unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Angaben des Veranstalters zufolge war zunächst von etwa 40 Pferden ausgegangen worden. Die Demo verlief laut Polizeisprecher friedlich und es sei zu keinen Vorkommnissen gekommen.