Demo-Zug mit 160 Traktoren, Lastwagen und Autos in Stuttgart

Eine Demonstrationszug mit 160 Fahrzeugen hat am Samstag in der Stuttgarter Innenstadt für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Ein großes Verkehrschaos sei aber ausgeblieben, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Demonstrationszug seien Traktoren, Lastwagen und Autos beteiligt gewesen. Die Demo sei ohne Zwischenfälle am Nachmittag zu Ende gegangen. Start- und Endpunkt des Zuges sei der Cannstatter Wasen gewesen.