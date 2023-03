Aktuell Land

Demirovic wünscht sich Heimatclub HSV in der Bundesliga

Stürmer Ermedin Demirovic wünscht sich mit seinem aktuellen Verein FC Augsburg ein Duell in der Fußball-Bundesliga gegen seinen Heimatclub Hamburger SV. Dazu muss der HSV nach fünf Jahren Zweitklassigkeit am Saisonende aufsteigen. »Ich hoffe es, drücke wie in jedem Jahr kräftig die Daumen. Weil ich unbedingt in der Bundesliga mit Augsburg gegen den HSV spielen möchte. Ich denke, diesmal langt es«, sagte der 24-Jährige im Interview von »deichstube.de«. Vor dem 23. Spieltag liegen die Norddeutschen auf dem zweiten Tabellenplatz.