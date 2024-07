Defektes Ladegerät verursacht Wohnungsbrand

Ein defektes Ladegerät löste in Crailsheim einen Brand aus. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. (Symbolfoto)

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Crailsheim im Landkreis Schwäbisch-Hall hat ein defektes Ladegerät für einen Wohnungsbrand gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, geriet im Stadtviertel Onolzheim eine Einliegerwohnung eines Mehrfamilienhauses in Brand. Die Eigentümerin der Wohnung alarmierte demnach andere Bewohner des Hauses, die sich so aus dem Gebäude retteten. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand.

Nach Angaben der Polizei wurden andere Wohnungen nicht beschädigt. Auch die betroffene Wohnung sei weiterhin bewohnbar, sagte ein Sprecher. Was mit dem Ladegerät geladen werden sollte, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 10.000 Euro. Die Wohnungseigentümerin wurde mit einer leichten Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.