Aktuell Land

Defekter Kühlschrank: 250.000 Euro Schaden bei Küchenbrand

Ein Feuer in einer Wohnung in einem Zweifamilienhaus in Sindelfingen (Landkreis Böblingen) hat einen Schaden von etwa 250.000 Euro angerichtet. Die Feuerwehr vermute als Brandursache einen technischen Defekt des Kühlschranks, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Wohnung im zweiten Stock des Gebäudes sei wegen der starken Verrußung demnach nicht mehr zu bewohnen. Der 19-jährige Bewohner kam bei Verwandten unter. Verletzt wurde bei dem Brand am Freitagnachmittag niemand.