Defekter Heizlüfter offenbar Grund für Schweinestallbrand

Ein technischer Defekt eines Heizlüfters ist offenbar die Ursache für den Brand eines Schweinestalls. Bei dem Feuer in Creglingen (Main-Tauber-Kreis) am Sonntag waren nach Polizeiangaben mehr als 1500 Ferkel gestorben. »Kein Tier hat den Brand überlebt«, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Drei Tage nach dem Feuer begann das Veterinäramt, die Kadaver abzutransportieren. Dies gestaltete sich zunächst offenbar schwierig, weil viele Kadaver unter Schutt begraben lagen.