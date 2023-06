Aktuell Land

Defekte Oberleitung führte laut Betreiber zu Zugausfällen

Die zahlreichen Zugausfälle auf der von vielen Fahrgästen genutzten Strecke München-Augsburg-Ulm in den vergangenen Tagen sollen von einer defekten Oberleitung verursacht worden sein. Dies teilte der Betreiber Go-Ahead am Donnerstag mit. Seit vergangenem Freitag hat die Leitung nach Erkenntnis von Go-Ahead Stromabnehmer der Regionalbahnen beschädigt und so zu »massiven Fahrzeugausfällen« geführt. Zuvor hatte bereits die »Augsburger Allgemeine« über die beschädigte Leitung berichtet.