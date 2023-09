Aktuell Land

Deckenleuchte löst Feuer in Rathaus aus: Gebäude evakuiert

Eine defekte Deckenleuchte hat einen Brand in einer Zwischendecke im Rathaus von Rheinfelden (Landkreis Lörrach) verursacht. 20 Menschen, die sich für Hochzeitsvorbereitungen im Bürgersaal aufhielten, mussten in Sicherheit gebracht werden, wie die Polizei am Montag mitteilte.