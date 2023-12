Aktuell Land

Debatte um Wolf: Hauk fordert Lösungen für Herden

Verbraucherschutzminister Peter Hauk (CDU) hält angesichts jüngster Wolfsangriffe in Baden-Württemberg ein offensives und unbürokratisches Handeln in Bezug auf den Wolf für »zwingend erforderlich«. Er forderte laut Mitteilung vom Freitag die Aufnahme des Tieres in das Jagdrecht. Im westfälischen Münster hatten sich die Umweltminister von Bund und Ländern zuvor auf einen schnelleren Abschuss von Wölfen geeinigt, die zuvor Schutzzäune überwunden und Nutztiere gerissen haben.