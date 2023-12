Aktuell Land

De Maizière: Schäuble war »ein Patriot«

Ex-Innenminister Thomas de Maizière (CDU) hat den gestorbenen Wolfgang Schäuble als »Freund und geschätzten Kollegen« gewürdigt. Er habe Schäuble seit dessen Zeit als Chef des Bundeskanzleramts in den 1980er Jahren gekannt, sagte de Maizière der Deutschen Presse-Agentur in Berlin am Mittwoch über seinen Parteikollegen.