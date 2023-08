Aktuell Land

DAV-Bilanz: Mehr Bergunfälle und mehr Mitglieder in 2022

Zwei Rekordzahlen weist die Statistik des Deutschen Alpenvereins (DAV) für das Jahr 2022 auf: Ein negatives Hoch zeigt sich bei der Zahl der Bergunfälle und Notfälle. Demnach sind 1243 DAV-Mitglieder betroffen gewesen, wie der Alpenverein am Donnerstag mitteilte. Das seien in absoluten Zahlen mehr als je zuvor in der Geschichte der DAV-Bergunfallstatistik. Allerdings hatte der Verein 2022 mehr als 1,4 Millionen Mitglieder und damit ebenfalls mehr als je zuvor.