Dauerregen vor allem im Südosten des Landes erwartet

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet vor allem im Osten Baden-Württembergs unwetterartige Niederschlagsmengen. Ein Tief bringe immer wieder neuen Nachschub an Regen, erklärte ein DWD-Meteorologe am Freitag.

Zwischen Südschwarzwald und Allgäu ist nach DWD-Angaben bis Samstagnachmittag mit ergiebigem Dauerregen zu rechnen. Weiter nördlich sei bis Sonntagnachmittag und zum Teil bis in die Nacht zum Montag damit zu rechnen. Amtliche Warnungen gelten demnach für einige Landkreise im Osten Baden-Württembergs. So werden demnach etwa in Heidenheim zwischen 50 und 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter erwartet.

Warnlagebericht für Baden-Württemberg, Stand 11.08 Uhr