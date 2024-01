Bürgerentscheide gab es (von oben rechts im Uhrzeigersinn) zur Zwetschgenstadt Bühl, zum Rathaus in Schwenningen, zur Kirchenglocke in Möchweiler und zu einer Privatschule im Schloss Heitersheim. FOTOS: DPA Bürgerentscheide gab es (von oben rechts im Uhrzeigersinn) zur Zwetschgenstadt Bühl, zum Rathaus in Schwenningen, zur Kirchenglocke in Möchweiler und zu einer Privatschule im Schloss Heitersheim. FOTOS: DPA

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.