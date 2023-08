Aktuell Land

Darvich-Wechsel zu Barcelona - Klausel über Milliardensumme

Der Wechsel von Mittelfeld-Talent Noah Darvich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg zum spanischen Top-Club FC Barcelona ist perfekt. Zunächst soll der 16-Jährige, der einen Vertrag bis 30. Juni 2026 unterschrieb, in der zweiten Mannschaft der Katalanen zum Einsatz kommen, wie sein neuer Club am Dienstag mitteilte. Das neue Arbeitspapier enthält eine Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro.