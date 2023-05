Aktuell Land

Darstellungen von Kindesmissbrauch: Wohnungsdurchsuchungen

Die Polizei ist in Mittelbaden gegen Kinder- und Jugendpornografie vorgegangen. In Rastatt, Baden-Baden und dem Ortenaukreis wurden am Mittwoch 14 Wohnungen von 14 Beschuldigten durchsucht, wie ein Polizeisprecher des Präsidiums Offenburg am Freitag sagte. Die Männer im Alter zwischen 20 und 62 Jahren blieben nach den Maßnahmen auf freiem Fuß.