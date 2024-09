Darmstadt holt Ex-Karlsruher Marco Thiede

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der zuletzt vereinslose Abwehrspieler Marco Thiede hat sich dem SV Darmstadt 98 angeschlossen. Über die Vertragslaufzeit machte der Fußball-Zweitligist keine Angaben. Der 32 Jahre alte Rechtsverteidiger spielte zuletzt sieben Jahre für den Karlsruher SC.

»Keine lange Anlaufzeit«

»Marco ist ein hart arbeitender Mentalitätsspieler, der viel Erfahrung in der zweiten Liga mitbringt. Auch in Sachen Fitness besitzt er eine gute Grundlage, davon konnten wir uns in der letzten Woche selbst überzeugen«, sagte Lilien-Sportchef Paul Fernie. »Wir gehen davon aus, dass er keine lange Anlaufzeit benötigt.«

Diese Woche hatte Darmstadt schon den Ex-Stuttgarter Philipp Förster (zuletzt VfL Bochum) verpflichtet.