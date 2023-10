Bitte aktivieren Sie Javascript

Maglica absolvierte für den Fußball-Bundesligisten bisher neun Pflichtspiele, in denen er ein Tor erzielte. »Matej hat seine Qualitäten unter Beweis gestellt und gezeigt, dass er sich bei uns noch weiterentwickeln kann. Wir freuen uns, dass er sich so gut integriert hat und sportlich unsere in ihn gesteckten Erwartungen erfüllt«, sagte Wehlmann.

Vereinsmitteilung