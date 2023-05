Der zoologisch-botanische Garten in der Landeshauptstadt Stuttgart gehört nicht nur zu den ältesten seiner Art, sondern auch zu den größten in Europa. So groß wie 30 Fußballfelder beherbergt er nicht nur unzählige Pflanzen, sondern auch 11.000 Tiere und 1.200 Arten. Besucher, die jetzt in die Wilhelma kommen, können sich unter anderem auf Tierbabys, ein neues Gehege und eine Ausstellung zum Lieblingsgetränk der Deutschen freuen.

Der Eingangsbereich der Stuttgarter Wilhelma im Stil des 19. Jahrhunderts. Foto: Wilhelma

