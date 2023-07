Aktuell Land

Daimler-Truck-Betriebsratschef kritisiert Sparkurs

Betriebsratschef Michael Brecht hat Sparmaßnahmen des Nutzfahrzeugzeugherstellers Daimler Truck kritisiert. Derzeit gebe es eine starke Orientierung an den Fixkosten, welche das Unternehmen deutlich reduzieren wolle, sagte Brecht am Donnerstag in Gaggenau (Kreis Rastatt). Das löse »einen riesen Druck« in der Belegschaft aus.