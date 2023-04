Aktuell Land

Daimler-Truck-Betriebsratschef gegen Förderpolitik in Europa

Die Förderpolitik im Bund und in der EU bedroht aus Sicht des Betriebsratschefs des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck Tausende Stellen. »Wenn die Politik in Deutschland und der EU so weitermacht, sehe ich schwarz für die Arbeitsplätze - vor allem in den heute starken Industrieregionen«, sagte Michael Brecht den »Badischen Neuesten Nachrichten« (Samstag).